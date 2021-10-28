«ГАЗель» снесла кузов и заблокировала проезд под мостом на Южном шоссе

ДТП с ГАЗелью на Южном шоссе. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

ДТП с ГАЗелью на Южном шоссе. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

Еще одна «ГАЗель» устроила ДТП на Южном шоссе. Машина не проехала под мостом.

Дорожный инцидент случился в четверг, 28 октября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

«Развалилась Газель. Остальным не проехать», — написал автор записи.

На кадрах видно, что «ГАЗель» не проехала под ограничителем перед Сортировочным мостом на Южном шоссе. У транспортного средства полностью развалился кузов. Проезд для других машин оказался заблокирован.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одном ДТП на Южном шоссе. «ГАЗель» снесла себе кузов под мостом.