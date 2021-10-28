Реставрация домов-памятников обойдется Петербургу в 4,5 млрд рублей

Реставрация домов-памятников обойдется Петербургу в 4,5 млрд рублей
Исторический центр Петербурга. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В Петербурге в следующем году начнется 10-летняя программа реставрации домов-памятников. Смольный выделит на работы почти 4,5 миллиарда рублей.

Об этом глава комитета по охране памятников Сергей Макаров сообщил на пресс-конференции ТАСС.

По его словам, на восстановление первых 25 домов в историческом центре Петербурга в 2022 году направят 1,5 миллиарда рублей. Всего в рамках 10-летней программы будет отреставрировано 255 исторических зданий. Проектную документацию к настоящему моменту заказали на 65 объектов.

«У нас 22 165 многоквартирных домов, включенных в программу капремонта, из них 1900 — дома-памятники», — заявил Макаров.

Чиновник подчеркнул, что в Северной столице, по сравнению с другими городами, самое большое число памятников. К примеру, в Москве их насчитывается всего 324.

В некоторых зданиях работы будут вестись два-три года. Власти намерены отреставрировать лицевые и дворовые фасады, решить проблемы с инженерными сетями, аварийными балконами, металлическими дверьми из 90-х и окнами.

Стеклопакеты собираются окрасить в темный цвет. С жильцами, которые не дадут закрасить их окна белого цвета, КГИОП будет судиться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге отреставрируют исторический дом Утемана.

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