Во многих пунктах вакцинации закончилась вакцина «Спутник Лайт»

Во многих пунктах вакцинации закончилась вакцина &#171;Спутник Лайт&#187;
Во многих пунктах вакцинации закончилась вакцина "Спутник Лайт". Фото: группа "Вконтакте"/"Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга"

В Санкт-Петербурге наблюдается дефицит вакцины «Спутник Лайт». Жители города начали жаловаться на отсутствие препарата в пункте вакцинации.

На странице Комитета по здравоохранению Петербурга «Вконтакте» жители начали оставлять запись, в которых упоминают об отсутствии «Спутника Лайт» в пунктах вакцинации. В ответ на сообщения пользователей Комитет по здравоохранению ответил, что на настоящий момент на складе препарат закончился, и пока неизвестно, когда вакцина снова появится в городе.

«Поставки вакцин против новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербург осуществляются Министерством здравоохранения Российской Федерации. Сроки следующей поставки неизвестны», — заявляет Комитета по здравоохранению Петербурга.

Петербуржцам порекомендовали привиться вакциной ГамКовидВак (Спутник V), которая в большом количестве еще присутствует на складе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России ожидается появление двух назальных вакцин, изготовленных на основе «Спутника V» от двух разных производителей.

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