Во многих пунктах вакцинации закончилась вакцина «Спутник Лайт»

В Санкт-Петербурге наблюдается дефицит вакцины «Спутник Лайт». Жители города начали жаловаться на отсутствие препарата в пункте вакцинации.
На странице Комитета по здравоохранению Петербурга «Вконтакте» жители начали оставлять запись, в которых упоминают об отсутствии «Спутника Лайт» в пунктах вакцинации. В ответ на сообщения пользователей Комитет по здравоохранению ответил, что на настоящий момент на складе препарат закончился, и пока неизвестно, когда вакцина снова появится в городе.
«Поставки вакцин против новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербург осуществляются Министерством здравоохранения Российской Федерации. Сроки следующей поставки неизвестны», — заявляет Комитета по здравоохранению Петербурга.
Петербуржцам порекомендовали привиться вакциной ГамКовидВак (Спутник V), которая в большом количестве еще присутствует на складе.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России ожидается появление двух назальных вакцин, изготовленных на основе «Спутника V» от двух разных производителей.