Названы лучшие автомобили для начинающих водителей

Названы лучшие автомобили для начинающих водителей
Новый автомобиль начинающим водителям советуют всего 12% россиян. Фото: pixabay

Россияне в рамках опроса «Авто.ру» назвали идеальные автомобили, которые подойдут начинающим водителям.

По мнению 48% автолюбителей, в качестве первого автомобиля лучше всего подойдет «свежий» автомобиль с пробегом. У такой машины низкая вероятность поломок, что пойдет на руку новичкам. А 40% считают, что нужно приобретать машину, которую будет «не жалко». Новый автомобиль начинающим водителям советуют всего 12% россиян.

Около 67% опрошенных считают, что в качестве первого автомобиля нужна иномарка, а не отечественная модель. По их мнению, автомобилей зарубежного производства в хорошем состоянии больше.

Еще 62% пользователей сервиса порекомендовали новичкам выбирать машину с механической коробкой передач, чтобы наработать опыт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы самые популярные марки автомобилей у россиян.

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