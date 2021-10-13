Названы самые популярные марки автомобилей у россиян

Чаще всего выбирали российские автомобили Lada и корейские Kia и Hyundai. Фото: pixabay

Чаще всего выбирали российские автомобили Lada и корейские Kia и Hyundai. Фото: pixabay

Россияне в первые девять месяцев текущего года чаще всего выбирали российские автомобили Lada и корейские Kia и Hyundai. Об этом сообщается в исследовании сервиса «СберАвто» и онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

Кроме того, отмечен высокий спрос на Volkswagen, Toyota, Nissan, Renault, Skoda, Chevrolet и Ford, сообщает РИА «Новости».

У автомобилей марки Hyundai самыми популярными оказались модели Creta и Solaris. У марки Kia — это модели Rio и Rio X, у Lada — Vesta и Granta.

Среди россиян спросом пользуются также модели Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 4, Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan.

Ранее gazeta.spb.spb.ru сообщала о том, что cпециалисты аналитического агентства «Автостат» сравнили затраты на содержание трех самых популярных на российском рынке кроссоверов: Kia Sportage, Toyota RAV 4 и Volkswagen Tiguan.