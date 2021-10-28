Комздрав объяснил, для кого придержали 35 тысяч доз дефицитного «Спутника Лайт»

Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» закончилась на петербургской фармбазе, но в городских поликлиниках запасы еще есть. Власти объяснили, для кого предназначены остатки.

Как сообщили в городском комитете по здравоохранению, в пунктах вакцинации в поликлиниках осталось порядка 35 тысяч доз «Спутника Лайт». Остатки потратят на тех, кто уже записался на прививку. Об этом пишет «Фонтанка».

Петербуржцам порекомендовали привиться вакциной ГамКовидВак (Спутник V), которая в большом количестве еще присутствует на складе. Также в комздраве отметили, что его дефицита нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге наблюдается дефицит вакцины «Спутник Лайт». Жители города начали жаловаться на отсутствие препарата в пунктах вакцинации. Сроки следующей поставки пока неизвестны, сообщает комитет по здравоохранению.