В Эрмитаже вводится система QR-кодов с 30 октября

В Государственном Эрмитаже рассказали о новых правилах посещения, которые вводятся с субботы, 30 октября.

Во все экспозиционные комплексы Эрмитажа можно будет попасть только при наличии QR-кодов или ПЦР-тестов. Сотрудники музея на входе будут спрашивать QR-код о вакцинации, QR-код о перенесенном заболевании, либо отрицательный ПЦР-тест и справку о медотводе. На посетителей младше 18 лет ковидные правила не распространяются.

Также в музее попросили посетителей заранее распечатать QR-код, сохранить скриншот кода в смартфоне или открыть его через специальное приложение. Это в разы ускорит проверку документов.

Люди, у которых нет QR-кода или справки о медотводе и куплен билет в Эрмитаж на 30 или 31 октября, могут вернуть деньги не позднее даты посещения. Для этого нужно заполнить заявление на сайте.

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