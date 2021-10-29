В Петербурге за сутки выявили 3 452 случая заражения COVID

В Петербурге за сутки выявили 3 452 случая заражения COVID
В Петербурге продолжают выявлять новые случаи коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 3 452 горожанина.

Об этом стало известно сегодня, 29 октября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 7 511 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 556 новых квид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 358 случаев заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об опасности незавершенного цикла вакцинации от ковида.

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