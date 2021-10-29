Врач Чурадзе предупредил россиян об опасности незавершенного цикла вакцинации от COVID-19

Врач Чурадзе предупредил россиян об опасности незавершенного цикла вакцинации от COVID-19
Второй компонент вакцины нужно вводить россиянам не ранее, чем через 21 день, после первой инъекции. Фото: pexels.com

Врач Борис Чурадзе рассказал об опасности незавершенного цикла вакцинации от ковида.

Он отметил, что большинство вакцин от ковида, включая «Спутник V», состоят из двух компонентов. Для формирования антител к вирусу необходимы оба укола. Об этом сообщает Sputnik.

Чурадзе обратил внимание на то, что второй компонент вакцины нужно вводить россиянам не ранее, чем через 21 день, после первой инъекции.

Он также рассказал, что отсутствие второй вакцинации вызывает риск заразиться ковидом. При этом после заболевания продолжать прививочную кампанию нужно после консультации с врачом, который оценит состояние здоровья и примет решение о введении второй дозы лекарства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что профессор МГУ Алексей Аграновский назвал способ, который позволит защитить детей и подростков от ковида.

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