Врач Чурадзе предупредил россиян об опасности незавершенного цикла вакцинации от COVID-19

Врач Борис Чурадзе рассказал об опасности незавершенного цикла вакцинации от ковида.
Он отметил, что большинство вакцин от ковида, включая «Спутник V», состоят из двух компонентов. Для формирования антител к вирусу необходимы оба укола. Об этом сообщает Sputnik.
Чурадзе обратил внимание на то, что второй компонент вакцины нужно вводить россиянам не ранее, чем через 21 день, после первой инъекции.
Он также рассказал, что отсутствие второй вакцинации вызывает риск заразиться ковидом. При этом после заболевания продолжать прививочную кампанию нужно после консультации с врачом, который оценит состояние здоровья и примет решение о введении второй дозы лекарства.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что профессор МГУ Алексей Аграновский назвал способ, который позволит защитить детей и подростков от ковида.