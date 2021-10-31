В Петербурге скончались еще 82 пациента с коронавирусом

В Петербурге скончались еще 82 пациента с коронавирусом
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге за минувшие сутки скончались более 80 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в пятницу, 29 октября. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», число погибших за минувшие сутки в Северной столице составило 82, с начала пандемии — 23 880. В России подтверждено 1 158 летальных исходов за сутки, всего умерли 238 538 заболевших.

Отмечается, что за последние сутки Петербург занял второе место в России по числу зараженных. В городе выявлено еще 3 597 инфицированных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бесконтрольное лечение COVID-19 является одной из причин повышения смертности. Такое заявление сделал врач и телеведущий Александр Мясников.

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