Мясников: бесконтрольное лечение коронавируса может повысить смертность

Мясников: бесконтрольное лечение коронавируса может повысить смертность
По словам медика, COVID-19 — самопроходящее заболевание, при котором чаще всего можно лечиться дома. Фото: кадр из видео Youtube

Бесконтрольное лечение COVID-19 является одной из причин повышения смертности. Такое заявление сделал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, данное заболевание является самопроходящим. От него можно лечиться на дому. Госпитализация необходима при пневмонии и особых показаниях.

Мясников рассказал в эфире передачи «Полный контакт» с российским журналистом Владимиром Соловьевым, с недомоганием следует бороться парацетамолом, постельным режимом, обильным питьем и куриным бульоном.

Но многие люди при заражении COVID-19 начинают беспорядочно принимать различные лекарства. Такой подход к лечению только ухудшает ситуацию, вплоть до летального исхода.

Напомним, за минувшие сутки в России зафиксирован новый максимум по смертности от коронавирусной инфекции — 1 159. За все время пандемии от последствий коронавирусной инфекции скончались 235 057 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что избыточная смертность в России связана с коронавирусом.

Александр Мясников коронавирусная пандемия лечение коронавируса


 

Новости партнеров
Чем опасен витамин D для больных коронавирусом
Чем опасен витамин D для больных коронавирусом
Боец MMA Емельяненко перебил переводчика словами «неправильно переводите»
Боец MMA Емельяненко перебил переводчика словами «неправильно переводите»
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Доктор Мясников рассказал о частой ошибке при измерении давления
Доктор Мясников рассказал о частой ошибке при измерении давления
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мясников: бесконтрольное лечение коронавируса может повысить смертность
У развязки КАД с Мурино оптимизировали схему проезда
Погибшему в ДТП на КАД оторвало руку: фрагмент тела отбросило на 150 метров
В Петербурге съезд с ЗСД на Автомобильную улицу 29 октября будет закрыт
Петербуржцы заметили крыс у ресторана быстрого питания
В аэропорту Пулково в четверг задержали четыре самолета
Бомбардировщики ВВС США проводят учения по уничтожению кораблей ВМФ РФ
Актер Борис Щербаков вновь госпитализирован с пневмонией