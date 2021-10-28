Мясников: бесконтрольное лечение коронавируса может повысить смертность

По словам медика, COVID-19 — самопроходящее заболевание, при котором чаще всего можно лечиться дома. Фото: кадр из видео Youtube

По словам медика, COVID-19 — самопроходящее заболевание, при котором чаще всего можно лечиться дома. Фото: кадр из видео Youtube

Бесконтрольное лечение COVID-19 является одной из причин повышения смертности. Такое заявление сделал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, данное заболевание является самопроходящим. От него можно лечиться на дому. Госпитализация необходима при пневмонии и особых показаниях.

Мясников рассказал в эфире передачи «Полный контакт» с российским журналистом Владимиром Соловьевым, с недомоганием следует бороться парацетамолом, постельным режимом, обильным питьем и куриным бульоном.

Но многие люди при заражении COVID-19 начинают беспорядочно принимать различные лекарства. Такой подход к лечению только ухудшает ситуацию, вплоть до летального исхода.

Напомним, за минувшие сутки в России зафиксирован новый максимум по смертности от коронавирусной инфекции — 1 159. За все время пандемии от последствий коронавирусной инфекции скончались 235 057 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что избыточная смертность в России связана с коронавирусом.