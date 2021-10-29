Спасатели вырезали водителя из авто после ДТП с фурой в Ленобласти

Спасатели вырезали водителя из авто после ДТП с фурой в Ленобласти
ДТП на трассе "Кола". Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

Авария с участием легкового авто и фуры произошла на трассе «Кола» в Ленобласти. Водителя легковушки пришлось вырезать из раскуроченного транспорта.

Дорожный инцидент случился в четверг, 28 октября, около 20:20 на 91-м километре автодороги «Кола». Фотографии с места аварии опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти, водитель за рулем Volkswagen выехал на встречную полосу движения, где это разрешено, и столкнулся с фурой. После большегруз улетел в кювет.

В результате лобового ДТП 38-летний водитель легковушки деблокировали из поврежденного авто. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилую петербурженку сбили на перекрестке Ветеранов и Маршала Жукова.

госпитализация ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти дтп


 

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