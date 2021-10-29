Спасатели вырезали водителя из авто после ДТП с фурой в Ленобласти

Авария с участием легкового авто и фуры произошла на трассе «Кола» в Ленобласти. Водителя легковушки пришлось вырезать из раскуроченного транспорта.
Дорожный инцидент случился в четверг, 28 октября, около 20:20 на 91-м километре автодороги «Кола». Фотографии с места аварии опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».
Как сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти, водитель за рулем Volkswagen выехал на встречную полосу движения, где это разрешено, и столкнулся с фурой. После большегруз улетел в кювет.
В результате лобового ДТП 38-летний водитель легковушки деблокировали из поврежденного авто. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилую петербурженку сбили на перекрестке Ветеранов и Маршала Жукова.