Пожилую петербурженку сбили на перекрестке Ветеранов и Маршала Жукова

Вечером в Кировском районе Петербурга случилось ДТП с участием пешехода. Пострадавшую госпитализировали.

Очевидцы сообщили об этом в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург во «ВКонтакте». Со слов свидетелей дорожного инцидента, авария произошла сегодня вечером на перекрестке проспектов Ветеранов и Маршала Жукова.

По предварительным данным, автомобиль сбил пожилую женщину, когда та переходила дорогу в неположенном месте. Судя по внешним признакам, у потерпевшей ушибы, гематома на лице и возможно сотрясение мозга.

На месте происшествия работают две бригады скорой помощи и дорожная полиция.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что погибшему в ДТП на КАД оторвало руку: фрагмент тела отбросило на 150 метров. Предполагается, что он находился на проезжей части после первого ДТП, и его сбила мчавшаяся мимо машина.