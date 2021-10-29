Суд отправил представителя Чечни по СЗФО под домашний арест по обвинению в обороте наркотиков

Хизриев (на фото слева) задержан по статье о о незаконном приобретении наркотиков в крупном размере. Фото: скриншот Instagram

Хизриев (на фото слева) задержан по статье о о незаконном приобретении наркотиков в крупном размере. Фото: скриншот Instagram

Московский районный суд Петербурга определил меру пресечения руководителю представительства Чеченской Республики по Северо-Западному федеральному округу 38-летнему Исламу Хизриеву. Ему предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков.

До 25 декабря он останется под домашним арестом, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Вину он отрицает.

Следствие просило заключить Хизриева под стражу, однако, суд не счел это необходимым. В расчет принято, что обвиняемый является единственным кормильцем в семье, имеет пятерых детей, супругу и мать, которые нуждаются в помощи.

Ранее следствие открыло уголовное дело по ч.2 статьи 228 УК РФ о незаконном приобретении наркотиков в крупном размере. С поличным задержали руководителя представительства Чечни по СЗФО Ислама Хизриева.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что накануне следствие открыло уголовное дело по статье «о незаконном приобретении наркотиков в крупном размере». С поличным задержали руководителя представительства Чечни.