Водитель Porsche разбил машину в ДТП с автобусом на Шафировском

Водитель Porsche разбил машину в ДТП с автобусом на Шафировском
ДТП на Шафировском проспекте. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

В Красногвардейском районе Петербурга на съезде с Шафировского проспекта водитель Porsche протаранил пассажирский автобус.

Дорожный инцидент случился в четверг, 28 октября. Фотографии с места аварии опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что в момент столкновения автобус высаживал пассажиров на остановке. Автомобилист не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение. У иномарки оказалась разбита передняя часть.

В комментариях к записи пользователи предположили, что водителю Porsche стало плохо, из-за чего он и потерял контроль над машиной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг предпочел трамвайные пути вместо проезжей части на проспекте Испытателей.

дтп новости СПб порше


 

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