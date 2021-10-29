Водитель Porsche разбил машину в ДТП с автобусом на Шафировском

ДТП на Шафировском проспекте. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

ДТП на Шафировском проспекте. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

В Красногвардейском районе Петербурга на съезде с Шафировского проспекта водитель Porsche протаранил пассажирский автобус.

Дорожный инцидент случился в четверг, 28 октября. Фотографии с места аварии опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что в момент столкновения автобус высаживал пассажиров на остановке. Автомобилист не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение. У иномарки оказалась разбита передняя часть.

В комментариях к записи пользователи предположили, что водителю Porsche стало плохо, из-за чего он и потерял контроль над машиной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг предпочел трамвайные пути вместо проезжей части на проспекте Испытателей.