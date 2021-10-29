Каршеринг предпочел трамвайные пути вместо проезжей части на Испытателей

ДТП с каршерингом. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

ДТП с каршерингом. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

Очередное ДТП с каршерингом произошло на проспекте Испытателей. Водитель арендованного авто оказался посреди трамвайных путей.

Дорожный инцидент случился в четверг, 28 октября. Фотографии с места аварии опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

«Машина встала на трамвайных рельсах и перекрыла движение трамваев в обе стороны. Как водитель туда заехал, не совсем ясно», — написал автор записи.

На кадрах видно, что автомобиль преодолел не малое расстояние по рельсам. Арендованную машину окружили пассажиры и сотрудники рельсового транспорта.

Причины случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что минивэн вылетел на трамвайные пути на Дальневосточном, есть пострадавший.