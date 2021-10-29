Минивэн вылетел на трамвайные пути на Дальневосточном, есть пострадавший

Минивэн вылетел на трамвайные пути на Дальневосточном, есть пострадавший
ДТП на Дальневосточном проспекте. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

Водитель Mercedes-Benz Sprinter вылетал на трамвайные пути после столкновения с легковым авто на Дальневосточном проспекте.

Дорожный инцидент случился поздним вечером в четверг, 28 октября, у дома №56. Фотографии с места аварии опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

После аварии водитель микроавтобуса не справился с управлением и вылетел на рельсы. Разбитый минивэн перекрыл трамвайное движение в обе стороны.

Как сообщил 78.ru, в аварии пострадал водитель автобуса. Его госпитализировала с места ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели вырезали водителя из авто после ДТП с фурой в Ленобласти.

дтп новости СПб трамвайные пути


 

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