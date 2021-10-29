Бывшего гендиректора компании — собственника ТРЦ «Зимняя вишня» приговорили к 14 годам колонии

Бывшего гендиректора компании &#8212; собственника ТРЦ &#171;Зимняя вишня&#187; приговорили к 14 годам колонии
Самый большой срок получила бывший гендиректор компании - собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова. Фото: pixabay

Суд вынес приговор обвиняемым по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Самый большой срок получила бывший гендиректор компании — собственника ТРЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова. Ее приговорили к 14 годам колонии.

Технический директор ТРЦ «Зимняя вишня» Георгий Соболев получил 11 лет колонии.

Гендиректор основного арендатора ТРЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок приговорена к 13,5 года колонии.

Охранник ТРЦ «Зимняя вишня» Сергей Антюшин приговорен к восьми годам колонии.

Глава компании по обслуживанию противопожарной системы в «Зимней вишне» осужден на 6,5 года колонии. Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в 2018 году. Его тушение заняло более 12 часов. Очаг возгорания находился на верхнем, четвертом этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Следственный комитет подтвердил гибель 60 человек. В «Зимней вишне» работали кинотеатры, фудкорты, супермаркеты электроники и продовольственные магазины, боулинг, детский центр с аттракционами, отделения банков, а также контактный зоопарк со множеством животных, которые все погибли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на месте торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове открыли парк. Полтора года назад на этом месте погибли 60 человек, среди которых было 37 детей.

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