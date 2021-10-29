Люди с депрессией больше подвержены заражению ковидом

Часто пациенты с депрессией начинают винить себя во всем без определенной причины. Фото: pixabay

Часто пациенты с депрессией начинают винить себя во всем без определенной причины. Фото: pixabay

Ученые провели исследование и выяснили, что люди с депрессией больше подвержены риску заражения коронавирусом.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, пациенты с депрессией и шизофренией также могут переносить болезнь в более тяжелой форме. Как пишет сообщает The New York Times, люди с шизофренией, заразившиеся ковидом, умирают от него в три раза чаще.

При этом, как показывает исследование, тревожные расстройства никак не влияют на течение болезни.

С начала пандемии в России выявлено 8 392 697 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 235 057 летальных исходов, выздоровели 7 272 053 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач-инфекционист Денис Мирошников перечислил новые осложнения, которые стали чаще встречаться у переболевших коронавирусом пациентов.