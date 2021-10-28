Врач назвал новые осложнения от коронавируса

Врач-инфекционист Денис Мирошников перечислил новые осложнения, которые стали чаще встречаться у переболевших коронавирусом пациентов.

По словам специалиста, пациенты после коронавируса все чаще стали сталкиваться с такими осложнениями, как микст-инфекции, бактериальная пневмония и сепсис. Об этом пишет «Общественная служба новостей».

При микст-инфекциях пациент одновременно болеет несколькими видами вирусов. Обычно заболевания протекают в очень тяжелой форме. У некоторых помимо вирусной пневмонии развиваются и бактериальные.

Самым тяжелым осложнением бактериальной пневмонии остается сепсис. Заражение крови может обернуться для пациента летальным исходом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мясников заявил, что бесконтрольное лечение коронавируса может повысить смертность.