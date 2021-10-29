Пьяные посиделки на улице Бабушкина закончились ножевым ранением

В Невском районе Петербурга полиция устанавливает обстоятельства госпитализации местного жителя.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 28 октября в полицию поступило сообщение о том, что в Невском мужчина в квартире дома 101 по улице Бабушкина получил ножевое ранение. По подозрению задержан мужчина 1987 года.

По предварительной информации, в гостях после совместного распития спиртных напитков, во время внезапно возникшей ссоры ножом он ударил хозяина квартиры.

С места происшествия изъяты клинок, рукоять от клинка, кухонный нож, смывы вещества бурого цвета. Пострадавший был госпитализирован с резаной раной правой лопаточной области, множественными ушибами, ссадинами мягких тканей грудной клетки, головы, лица, резаной раной крыла носа слева в состоянии средней тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что неделю назад мужчину 1989 года рождения госпитализировали с ранением головы, шеи и груди, проникающим ранением грудной клетки в тяжелом состоянии.