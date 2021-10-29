В Красногвардейском районе пенсионерка стала жертвой мошенников

В Красногвардейском районе пенсионерка стала жертвой мошенников
Пенсионерка стала жертвой мошенников. Фото: pixabay.com

В Красногвардейском районе Петербурга мошенница обманула пенсионерку на 200 тысяч рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 27 октября в полицию обратилась пожилая женщина и рассказала о том, что ей позвонила неизвестная под видом следователя и сообщила, что ее дочь попала в аварию, после чего передала трубку другой женщине, которая представилась дочерью пожилой женщины и попросила срочно передать миллион рублей, чтобы ее не привлекли к ответственности.

Доверчивая пенсионерка передала курьеру 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилая петербурженка поверила лжеполицейскому и перевела ему 1,8 млн.

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