«Следователь» и дочь оставили жительницу Колпинского района без 200 тысяч

&#171;Следователь&#187; и дочь оставили жительницу Колпинского района без 200 тысяч
Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался обманом похитить у пенсионерки около 500 тыс. рублей в Колпинском районе.

В четверг, 28 октября, в отдел полиции обратилась 80-летняя женщина с заявлением о том, что ей позвонил неизвестный мужчина, представился следователем и потребовал передать через курьера 505 тыс. рублей за не привлечение к ответственности ее дочери, якобы попавшей в ДТП.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, в тот же день в ходе оперативного эксперимента женщина у своей парадной передала курьеру «куклу» вместо денег. После мужчина был задержан.

По факту покушения на мошенничество возбудили уголовное дело. Устанавливаются иные лица, причастные к данному преступлению.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан молодой мужчина, похитивший у пенсионерки кошелек на Софьи Ковалевской.

Колпинский район мошенничество полиция


 

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