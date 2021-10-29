«Следователь» и дочь оставили жительницу Колпинского района без 200 тысяч

Сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался обманом похитить у пенсионерки около 500 тыс. рублей в Колпинском районе.

В четверг, 28 октября, в отдел полиции обратилась 80-летняя женщина с заявлением о том, что ей позвонил неизвестный мужчина, представился следователем и потребовал передать через курьера 505 тыс. рублей за не привлечение к ответственности ее дочери, якобы попавшей в ДТП.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, в тот же день в ходе оперативного эксперимента женщина у своей парадной передала курьеру «куклу» вместо денег. После мужчина был задержан.

По факту покушения на мошенничество возбудили уголовное дело. Устанавливаются иные лица, причастные к данному преступлению.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан молодой мужчина, похитивший у пенсионерки кошелек на Софьи Ковалевской.