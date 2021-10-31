Роскомнадзор не оценил креатив МУЗ-ТВ и подал в суд за пропаганду нетрадиционный отношений

Эксперименты пришлись не по душе многим – происходящее на премии МУЗ-ТВ раскритиковали зрители, политики и сами артисты. Фото: скриншот Instagram

Эксперименты пришлись не по душе многим – происходящее на премии МУЗ-ТВ раскритиковали зрители, политики и сами артисты. Фото: скриншот Instagram

Телеканал старается удивлять зрителей красочным шоу, но в 2021 году, кажется, немного перегнул палку.

Минувшим летом, несмотря на пандемию коронавируса, состоялась ежегодная премия МУЗ-ТВ. Это событие – настоящий праздник не только для артистов, которые устали от отмен концертов, но и любителей популярной музыки. Пытаясь удивить поклонников, некоторые артисты выбрали крайне экстравагантные наряды. Пользователи обсудили, посмеялись и забыли, но скандал вновь начал набирать обороты.

Напомним, что известный блогер Даня Милохин появился на красной дорожке премии МУЗ-ТВ в необычном образе: на нем была половинка классического костюма и половинка розового платья. Бьюти-блогер Игорь Синяк не постеснялся и пришел в черном платье, видимо, вдохновившись западной знаменитостью Билли Портером, который пришел в подобном образе на «Оскар». Также нельзя не вспомнить эффектное появление певцов Давида Манукяна и Филиппа Киркорова. Артисты прихватили с собой нескольких полуголых накаченных парней, а сами выглядели как влюбленная парочка.

Эксперименты пришлись не по душе многим – происходящее на премии МУЗ-ТВ раскритиковали зрители, политики, например, депутат Госдумы Виталий Милонов, и сами артисты – Диана Арбенина отказывалась верить в правдивость увиденного.

«Отдельный восторг у меня вызвали эпитеты «кумир миллионов» в адрес практически каждого беспомощного «фрешмена», которого через год смоет волна такого же ширпотреба»,

— возмущалась певица.

И сейчас, когда с проведения премии прошло несколько месяцев, стало известно, что случившимся всерьез заинтересовался Роскомнадзор, который подал в суд на телеканал за пропаганду нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних. В ведомстве пояснили, что на афишах было указано, что премию МУЗ-ТВ можно смотреть детям старше шести лет, что в итоге не соответствовало действительности.

Вполне возможно, что теперь каналу грозит крупный штраф и остановка вещания сроком на 90 дней.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Моргенштерн устроил скандал из-за победы Реввы на премии «Муз-ТВ». Рэпер считает, что именно он должен был стать исполнителем года.