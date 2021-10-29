«Шехеразада», «Гарри Поттер» и «Hydra»: Gazeta.SPb рассказывает, чем заняться на выходных

&#171;Шехеразада&#187;, &#171;Гарри Поттер&#187; и &#171;Hydra&#187;: Gazeta.SPb рассказывает, чем заняться на выходных
Во "Дворце искусств Ленинградской области" можно услышать главные темы из саундтрека первых трех фильмов о Гарри Поттере. Фото: pexels.com

Грядущие выходные станут последними перед локдауном в Петербурге. Горожане и гости города еще могут успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда и провести этот уикенд не в пределах своего жилища.

Gazeta.SPb рассказывает о спектаклях, выставках и музыкальных концертах, запланированных на последние два дня октября.

«Гарри Поттер. Символический Halloween»

Программа»Гарри Поттер. Символический Halloween» приурочена ко Дню Всех Святых. Фото: pexels.com

30 октября все поттерхеды, которым посчастливилось оказаться в Петербурге, могут услышать главные темы из саундтрека первых трех фильмов: «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и тайная комната» и «Гарри Поттер и узник Азкабана». Управлять оркестром будет один из самых молодых и многообещающих столичных дирижеров Сергей Акимов. Его программа «Гарри Поттер. Символический Halloween» приурочена ко Дню Всех Святых. Организаторы уверены, что музыка композитора Джона Уильямса, удостоенного Оскара, не оставит равнодушными и тех, кто систематически пересматривает знаменитые фильмы про маленького волшебника, и тех, кто знаком с картиной лишь отдаленно. Кроме скрипок Гриффиндора, альт и виолончелей Слизерина, деревянных духовых Пуффендуя и ударных Когтеврана зритель услышит отрывки из книг Джоан Роулинг. Также, для полноты ощущений, на проекторе покажут видео-шоу.

Когда? — 30 октября, 20:00 Где? — дом культуры «Дворец искусств Ленинградской области», г.СПБ, пл. Стачек, дом №4, м. «Нарвская».

«Восточные сказки: Шехеразада»

Театрализованный концерт «Восточные сказки: Шехеразада» состоится в Мариинском театре. Фото: скриншот «Вконтакте»

Культурным для обитателей Петербурга может стать и воскресенье 31 октября. Театрализованный концерт предназначен для детей и их родителей. Программа представляет симфоническую сюиту Николая Римского-Корсакова «Шехеразада», соч. 35. Кроме оркестра будет и чтец. Сказочная Шехеразада из арабских сказок завораживающим голосом зачитает фрагменты из «Тысячи и одной ночи». Организаторы надеятся увидеть восторг детей, ведь в музыкальном концерте примут участие цирковые артисты. Всего за один час в Мариинском театре намереваются познакомить самых маленьких зрителей с творчеством великого композитора, давно занявшего почетное место в рейтинге музыкантов-сказочников.

Когда? — 31 октября, 12:00 Где? — «Концертный зал Мариинского театра», г.СПб, ул. Писарева, дом №20 (вход с ул. Декабристов, 37), м. «Садовая».

«Рождение Сталина»

Спектакль «Рождение Сталина» состоится в Александринском театре. Фото: pexels.com

Есть возможность увидеть на сцене Александринского театра фрагменты не самых простых времен России. Годы сталинизма и сама фигура Иосифа Сталина — довольно болезненная тема для истории нашей страны. Театр, на сцене которого поставлен спектакль «Рождение Сталина», обратился к истокам этой трагедии. Актеры попытаются показать, как духовное и нравственное перерождение сделали из юного Иосифа Джугашвили грозного вождя и стальную личность. Стоит отметить, что в основу спектакля легли недавно открытые архивные документы, а также эпизоды из литературных произведений.

Когда? — 30 октября, 19:00 Где? — Александринский театр, г.СПб, площадь Островского, дом №6, м. «Гостиный двор».

«Hydra»

Выставка «Hyndra» проходит в «Севкабеле». Фото: скриншот «ВКонтакте»

Напомнит о проблемах, связанных с экологией, большой выставочный проект, отрытый в Севкабеле. Организаторы надеются достучаться до посетителей через впечатляющие инсталляции современных российских и международных художников. Название проекта «Гидра», что значит вода, является своеобразной метафорой, проходящей через всю выставку. Задумка авторов такова, что у каждого посетителя, посмотревшего экспонаты, появятся свои собственные вопросы на тему экологии.

Когда? — до 31 января 2022 года, 30-31 октября с 11:00 до 22:00 Где? — Севкабель Порт, г. СПб, ул. Кожевенная линия, дом №36, м. «Приморская».

«От Мунка до Босха. Самые загадочные картины мира»

Выставка «От Мунка до Босса. Самые загадочные картины» проходит в «Этажах». Фото: скриншот «ВКонтакте»

Начать разбираться в искусстве, как говорится, никогда не поздно. С этой целью создана выставка «От Мунка до Босха. Самые загадочные картины мира». Организаторы обещают, что, посетив мероприятие, наконец удастся разобраться в смысле самых загадочных картин. Значение изображений попытаются объяснить с помощью подробного описания сюжетов, а также детальной расшифровки. Картины, появившиеся на выставке, созданы в технике «жикле». Это позволяет воссоздать шедевры на натуральном холсте. Кроме того, заметны будут даже кракелюры и волоски на полотнах от кисти художника, которые были оставлены на оригинальной работе.

Когда? — до 21 ноября, с 09:00 до 21:00 Где? — Лофт проект «Этажи», г. СПб, пр. Лиговский, дом №74, м. «Лиговский проспект».

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