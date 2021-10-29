Беглов: в Петербурге введут новые ограничения при ухудшении ситуации с коронавирусом

Беглов: в Петербурге введут новые ограничения при ухудшении ситуации с коронавирусом
Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в городе могут быть введены другие ограничительные меры.

«Если ковид будет прогрессировать, то будем принимать и другие ограничительные меры», — сказал Беглов в эфире телеканала «78».

Он также отметил, что «принимаемые меры зависят от той ситуации, которая есть в том или ином регионе… Все ограничения продуманы, есть предписание Роспотребнадзора, работает рабочая группа, которая рассматривает все тенденции на сегодняшний день».

В Петербурге с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. В городе будут работать только продуктовые магазины, аптеки и магазины с непродовольственными товарами первой необходимости, а также парикмахерские. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после нерабочих дней петербургские школы могут перевести на дистанционку.

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