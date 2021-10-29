В Смольном рассказали, как вести диалог с голосовой помощницей Викторией

С марта 2021 года в Петербурге вызов врача на дом осуществляется исключительно через Службу «122». Фото: Pixabay

С марта 2021 года в Петербурге вызов врача на дом осуществляется исключительно через Службу «122». Фото: Pixabay

В Смольном решили напомнить, как вести диалог с голосовой помощницей Викторией.

С марта 2021 года в Петербурге вызов врача на дом осуществляется исключительно через Службу «122».

Помогает петербуржцам вызвать врача на дом искусственный интеллект. Голосовая помощница Виктория одновременно может принимать до 900 звонков.

«При общении с Викторией необходимо отвечать на все её вопросы – назвать симптомы, Ваши контактные данные и адрес проживания. После этого заявка регистрируется и передается в поликлинику в режиме онлайн. Дальнейшая обработка заявки будет проводиться медицинской организацией», — сообщили в Комитете по информатизации и связи.

Если звонок поступил с мобильного телефона, то информация о номере заявки и дате визита врача направляется на этот мобильный телефон в виде текстового сообщения.

Напомним, что в Петербурге с 30 октября по 7 ноября вводится локдаун. В городе будут работать только продуктовые магазины, аптеки и магазины с непродовольственными товарами первой необходимости, а также парикмахерские.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после нерабочих дней петербургские школы могут перевести на дистанционку.