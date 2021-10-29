ДТП перед Токсовским тоннелем спровоцировало пробку

По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить автобус и грузовик. Фото: vk.com/spb_today

По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить автобус и грузовик. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге перед Токсовским тоннелем произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и грузовика.

По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить автобус и грузовик.

«Перед Токсовским тоннелем все стоит из-за аварии с участием автобуса и грузовика. Выбирайте другой путь выезда из Новой Охты», — сообщили в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг предпочел трамвайные пути вместо проезжей части на проспекте Испытателей.