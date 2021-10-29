Психологическое насилие: противники вакцинации от COVID сменили тактику

Поведение антипрививочников в социальных сетях может негативно сказаться на общем эмоциональном фоне россиян, которые и так устали от COVID-19 и ограничений Фото: pixabay.com

Поведение антипрививочников в социальных сетях может негативно сказаться на общем эмоциональном фоне россиян, которые и так устали от COVID-19 и ограничений Фото: pixabay.com

На просторах социальных сетей продолжаются бурные дискуссии о плюсах и минусах вакцинации от COVID-19. Выяснилось, что зачинщиками таких рассуждений зачастую становятся те, кто выступает против прививки.

Те, кто вакцинирован — не важно, от COVID-19 ли, или от гриппа — обычно в сети не вступают в активные беседы, понимая, что конструктивного обсуждения не получится. Пользователи-противники вакцинации действуют иначе. Последние отличаются напористостью, многословностью и даже использованием технологий сетевого троллинга, сообщил Online47.

Заметить подобных «антиваксеров», как их называют в тексте статьи, можно в комментариях под публикациями региональных СМИ в социальных сетях и в чатах аккаунтов политических и общественных деятелей. Они уверены, что там их увидит массовая аудитория, кроме того можно будет опробовать методики психологического насилия.

Так, подобная дискуссия развернулась в комментариях под публикацией губернатора Ленобласти Александра Дрозденко в Instagram-аккаунте. Всем, кто выступает против вакцинации от коронавируса, глава 47-го региона отвечает, что он вакцинировался и ревакцинировался, чтобы обезопасить себя и окружающих. И это — важнее всех «левых теорий и придуманных историй».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что РБК атаковали противники прививки от ковида в социальных сетях после публикации опроса о необходимости ограничений для россиян, не прошедших вакцинацию.