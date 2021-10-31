Простые костюмы для мужчин и женщин на Хэллоуин 2021

Порой интересный образ можно создать из подручных материалов – главное, проявить фантазию.

Мир сегодня отмечает Хэллоуин – Россия не является исключением. Который год люди устраивают тематические вечеринки, наряжаются в устрашающие костюмы и проводят время в кругу друзей. Если вас позвали на подобную посиделку, но у вас нет ни денег, ни желания тратиться на интересный наряд, то не спешите расстраиваться. Мы подобрали топ-5 идей простых костюмов, которые подойдут и для мужчин, и для женщин.

Костюм тыквы

Вы непременно видели в социальных сетях фотосессии с тыквами на голове. Люди вырезают страшные рожицы на плодах, надевают их на голову и делают атмосферные фотографии. Почему бы не стать на один вечер человеком-тыквой? Все, что вам понадобится, — это плод и немного терпения. Одеться вы можете как угодно, но отлично подойдет теплый свитер. Десятки фотографий вам обеспечены.

Костюм привидения

Еще один простой, но интересный вариант, подходящий и для мужчин, и для женщин. Возьмите старую белую простынь, вырежьте в ней дырки для глаз и рта – все, костюм готов! Это только на первый взгляд кажется глупым, но вот увидите – гости вечеринки выстроятся в очередь, чтобы сделать фото с грустным призраком.

Костюм из «Игры в кальмара»

Если у вас завалялся спортивный костюм, белая футболка и кеды, то достаточно прикрепить к груди значок с порядковым номером. Девушки могут нарисовать веснушки, чтобы быть похожими на главную героиню. Простенько, но зато как актуально.

Костюм зомби

Здесь придется немного постараться над макияжем. Выбелите лицо и нарисуйте синяки под глазами. Вполне подойдут краски, которые вы покупали для арт-терапии, но забросили. Также найдите потрепанную футболку, можете испачкать ее кровью. Образ зомби готов!

Костюм Джокера

В Джокера наряжаются не только мужчины, но и женщины. Тут все тоже просто – достаточно нанести грим, и вы похожи на жуткого клоуна. Если есть подходящая одежда, то вообще идеально – наденьте самый яркий костюм и отправляйтесь безумствовать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что костюмы из «Игры кальмаров» станут главными хитами на Хэллоуин.