Житель Мги ударил ножом своего соседа и стал фигурантом уголовного дела

В Кировском районе Ленинградской области конфликт между двумя соседями закончился ножевым ранением.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 27 октября в полицию поступило сообщение о ножевом ранении у одного из домов по Донецкой улице в поселке Мга.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По предварительной информации, 40-летний мужчина ударил ножом своего 39-летнего соседа. Подозреваемый задержан.

Пострадавшего госпитализировали. У пострадавшего диагностировали колото-резаную ран области шеи, ушибленную рану волосистой части головы, состояние. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что неделю назад мужчину 1989 года рождения госпитализировали с ранением головы, шеи и груди, проникающим ранением грудной клетки в тяжелом состоянии.