Кремль: ограничение прав граждан в условиях пандемии должно быть минимальным

Кремль: ограничение прав граждан в условиях пандемии должно быть минимальным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

В условиях пандемии коронавируса ущемление прав некоторых граждан неизбежно, однако следует свести это к минимуму. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление председателя Конституционного суда (КС) России Валерия Зорькина, который сообщил о риске вторжения в сферу прав человека в период сложной эпидемиологической ситуации.

Как сообщил ТАСС, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что современные вызовы, включая и пандемию, «так или иначе, де-факто приводят к поражению некоторых свобод граждан… потому что речь идет об угрозе жизни».

Напомним, Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой и объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в России в связи с распространением коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России зафиксирован новый максимум по суточной смертности от коронавирусной инфекции — 1 163. За все время пандемии от последствий коронавирусной инфекции скончались 236 220 человек.

Дмитрий Песков коронавирусная пандемия права человека


 

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