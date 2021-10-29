В России выявили рекордные 1 159 смертей от COVID за сутки

В России выявили рекордные 1 159 смертей от COVID за сутки
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В России зафиксирован новый максимум по суточной смертности от коронавирусной инфекции — 1 163. Днем ранее было зарегистрировано 1 159 летальных исходов от коронавируса.

Об этом в пятницу, 29 октября, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Более 1 000 человек в сутки умирают от COVID-19 одиннадцатый день подряд. За все время пандемии от последствий коронавирусной инфекции скончались 236 220 человек.

Петербург занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19 — 3 452 заболевших. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 7 511 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 556 новых квид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 358 случаев заражения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что выбирать для первичной вакцинации «Спутник Лайт» не стоит.

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