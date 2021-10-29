Врачи не рекомендуют выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации

Выбирать для первичной вакцинации «Спутник Лайт» не стоит. Такое заявление сделала врач-терапевт приемного покоя Клинической больницы Cвятителя Луки Нино Задиева.

Она напомнила, что горожанам для вакцинации доступны четыре вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Выделить среди них наиболее эффективную нельзя.

При этом, как отметила врач в эфире телеканала «Санкт-Петербург», «Спутник Лайт» больше подходит для ревакцинации или может быть введен уже переболевшему человеку, так как вакцина однокомпонентная. «Спутника V» имеет меньше противопоказаний и в среднем наиболее длительное действие.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

«Спутник Лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой COVID-19. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге наблюдается дефицит вакцины «Спутник Лайт». Жители города начали жаловаться на отсутствие препарата в пункте вакцинации.