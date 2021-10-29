На Среднеохтинском не смогли разъехаться микроавтобус и легковушка

В пятницу, 29 октября, в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и легкового автомобиля.

По словам очевидцев, дорожный инцидент случился на Среднеохтинском проспекте у перекрёстка с улицей Тарасова.

«Перед ПП на Среднеохтинском у перекрёстка с улицей Тарасова микроавтобус догнал «Шкоду». Проезд затруднён в сторону шоссе Революции», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг предпочел трамвайные пути вместо проезжей части на проспекте Испытателей.