Беременность и COVID-19: чем опасно заражение и как обезопасить себя

Все чаще из-за коронавируса умирают женщины, ожидающие появления на свет ребенка.

Во время пандемии коронавируса планировать беременность довольно страшно. Будущие мамы переживают за свое здоровье, так как от него напрямую зависит будущее малыша. Врачи уверены, что если тщательно следить за соблюдением мер предосторожности, то переживать не о чем. Хотя статистика, конечно, все равно тревожная.

Всего в России с 1 января по 28 октября 2021 года коронавирусом заболели более 52 тысяч беременных женщин. Из них к аппарату искусственной вентиляции легких подключали 625 пациенток.

В среднем в стране ежедневно умирают две беременные женщины. Это в три раза больше, чем в 2020 году. Многие умирают не только во время беременности, но и после родоразрешения, так что риски есть и о них стоит помнить. Такими данными поделился главный внештатный специалист по акушерству Министерства здравоохранения РФ Роман Шмаков, пишет РИА Новости.

Врачи также обратили внимание на влияние коронавируса на репродуктивную функцию женщин. Проблемы появляются чаще всего у женщин старше 35 лет, которые переболели инфекцией в среднетяжелой или тяжелой форме. В их случае шанс забеременеть заметно падает.

«Они имеют шансы снижения их овариального резерва в пять раз, то есть в пять раз выше вероятность, что их функция яичников снизится»,

— заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ Наталия Долгушина.

Это значит, что коронавирус страшен в том числе бесплодием. Как, в таком случае, обезопасить себя? На данный момент в России не проводится массовая вакцинация беременных женщин, но в некоторых случаях ввод препарата возможен. Ожидающим малыша предлагают сделать прививку «Спутником V» в том случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Решение принимается вместе с врачом-гинекологом.

На данный момент вакцинировались более 9,6 тысяч беременных женщин. Негативное влияние вакцины на репродуктивное здоровье не выявлено.

Если прививка противопоказана, то нужно соблюдать меры предосторожности: минимизировать выходы в места большого скопления людей, носить маски, соблюдать дистанцию, а также следить за иммунитетом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что противники вакцинации от COVID сменили тактику.