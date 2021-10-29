На проспекте Обуховской обороны не смогли разъехаться две легковушки

На проспекте Обуховской обороны не смогли разъехаться две легковушки
Дорожный инцидент случился на проспекте Обуховской обороны. Фото: vk.com/spb_today

В пятницу, 29 октября, в Невском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, дорожный инцидент случился на проспекте Обуховской обороны.

Проезжую часть не смогли поделить две иномарки.

«Две Кии притёрлись на проспекте Обуховской обороны в среднем и правом ряду», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг предпочел трамвайные пути вместо проезжей части на проспекте Испытателей.

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