В Пушкинском районе сгорела частная баня

В пятницу, 29 октября, в Пушкинском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 17:13 мск. В поселке Шушары по адресу Ям-Ижорское шоссе, д.10, сгорела рубленая, размером 4х6 метров частная баня, сообщили в ГУ МЧС по городу и региону.

Справиться с огнем удалось в 17:49. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели почти час тушили полыхающие бытовки на Шишкина.