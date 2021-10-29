В Пушкинском районе сгорела частная баня

В Пушкинском районе сгорела частная баня
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В пятницу, 29 октября, в Пушкинском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 17:13 мск. В поселке Шушары по адресу Ям-Ижорское шоссе, д.10, сгорела рубленая, размером 4х6 метров частная баня, сообщили в ГУ МЧС по городу и региону.

Справиться с огнем удалось в 17:49. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели почти час тушили полыхающие бытовки на Шишкина.

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