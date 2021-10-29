Мясников назвал категорию людей, для которой недостаточно двух доз вакцины от ковида

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что некоторые люди с нарушениями иммунитета могут распространять коронавирус даже после двух прививок.

«Это тяжелобольные люди с нарушенным иммунитетом, в теле которых развиваются новые штаммы бактерий — намного более опасные, более заразные, более смертельные», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, таким людям нужна третья доза вакцины из-за более слабого эффекта.

С начала пандемии в России выявлено 8 392 697 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 235 057 летальных исходов, выздоровели 7 272 053 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мясников заявил, что бесконтрольное лечение коронавируса может повысить смертность.