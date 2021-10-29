Трихолог Юцмюц рассказала о витаминах против выпадения волос

Трихолог Юцмюц рассказала о витаминах против выпадения волос
Самостоятельно можно начать принимать только два витамина. Фото: https://pixabay.com/

Остановить выпадение волос можно решить с помощью двух витаминов. Об этом заявила врач Елена Юцмюц.

Она уверена, волосам осенью больше всего нужны витамины, которые могут работать на пользу организму. При этом начинать их прием без рекомендации врача не стоит, так как это может навредить. Самостоятельно можно начать принимать только два витамина. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Так, специалист рекомендует Омега-3 и витамин C. Они участвуют во всех фазах улучшения роста волос, а в сочетании с кремнием предотвращают седину.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что люди, переболевшие ковидом, часто жалуются на обильное выпадение волос. Врач-дерматовенеролог Инна Семенова рассказала, что есть два типа выпадения волос после коронавируса — очаговое и диффузное, когда волосы выпадают по всей голове.

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