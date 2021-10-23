Врач объяснила, почему переболевшие коронавирусом теряют волосы

Люди, переболевшие ковидом, часто жалуются на обильное выпадение волос.

Врач-дерматовенеролог Инна Семенова рассказала, что есть два типа выпадения волос после коронавируса — очаговое и диффузное, когда волосы выпадают по всей голове. Такой побочный эффект может возникнуть из-за цитокинового шторма, а также приема большого количества препаратов, которые могут оказать токсическое воздействие на волосы, сообщает 74.RU.

По словам специалиста, в этом случае необходимо обратиться к врачу. Инна Семенова отметила, большинство салонных процедур по восстановлению волос не помогут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по данным статистики, по поводу выпадения волос обращаются к врачам до 49% пациентов, перенесших COVID-19. Люди замечают сильное выпадение волос не во время болезни, а лишь спустя несколько месяцев.