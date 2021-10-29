Три автомобиля не поделили перекресток на Сенной площади

На пересечении Садовой улицы и Московского проспекта произошло массовое ДТП.
Авария случилась в пятницу, 29 октября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что у машин оказались повреждены бамперы и разбиты фары. Асфальт усыпан осколками и деталями авто.
Причины столкновения выясняются. Экстренных служб на месте не видно.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль вылетел на тротуар на Софийской улице.