Три автомобиля не поделили перекресток на Сенной площади

Три автомобиля не поделили перекресток на Сенной площади
ДТП на Сенной площади. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

На пересечении Садовой улицы и Московского проспекта произошло массовое ДТП.

Авария случилась в пятницу, 29 октября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что у машин оказались повреждены бамперы и разбиты фары. Асфальт усыпан осколками и деталями авто.

Причины столкновения выясняются. Экстренных служб на месте не видно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль вылетел на тротуар на Софийской улице.

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