Рубинштейна и Невский продолжают ночные гуляния в локдаун

Так, в «Трудовые будни» вошёл наряд проверяющих в бронежилетах. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Так, в «Трудовые будни» вошёл наряд проверяющих в бронежилетах. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Несмотря на наступивший локдаун центр Петербурга активно живет ночной жизнью.

На улице Рубинштейна заметили много народу. Многие толпились у входа и ждали освободившийся столик. Так, в «Трудовые будни» вошёл наряд проверяющих в бронежилетах. Желающим покинуть бар не препятствовали. Об этом сообщает «Фонтанка».

Похожая ситуация на Невском проспекте. Молодежь столпилась у работающего навынос «Макдональдса». После полуночи продолжила принимать посетителей «Столовая». Наряд полиции вошёл в KFC. В отличие от баров Рубинштейна петербуржцам повезло меньше. Покинуть помещение им не дали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга бурно отмечают пятницу в преддверии недельного локдауна. Улица Рубинштейна не исключение. В ночь на 30 октября на ней задержали блогера Эрика Давидыча.