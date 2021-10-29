Прием витамина B12 и фолиевой кислоты может привести к онкологии

Прием витамина B12 и фолиевой кислоты может привести к онкологии
Также ученые выяснили, что прием этих добавок увеличивает риск развития рака легких. Фото: Pixabay

Витамин B12 и фолиевая кислота повышают риск развития рака.

Норвежские ученые рассказали, что у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями при приеме этих витаминов немного увеличивался риск развития онкологии и смерти по любым причинам по сравнению с людьми с теми же болезнями, которые не принимали добавки. Об этом сообщает Express.

Так, прием B12 и фолиевой кислоты увеличивает риск развития рака на 21%, смерти от рака – на 38%. Также ученые выяснили, что прием этих добавок увеличивает риск развития рака легких.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что остановить выпадение волос можно решить с помощью двух витаминов. Об этом заявила врач Елена Юцмюц. Она уверена, волосам осенью больше всего нужны витамины, которые могут работать на пользу организму. При этом начинать их прием без рекомендации врача не стоит, так как это может навредить.

Витамин B12 здоровье норвежские ученые рак фолиевая кислота


 

Новости партнеров
Меркель оказалась ненастоящей немкой: экс-канцлер Германии отреагировала на унижение
Меркель оказалась ненастоящей немкой: экс-канцлер Германии отреагировала на унижение
Сатирик Альтов выкупил Лиговские бани под креативное пространство, как выглядит здание - показывает Мойка78
Сатирик Альтов выкупил Лиговские бани под креативное пространство, как выглядит здание - показывает Мойка78
За девять лет финны стали хуже относиться к России
За девять лет финны стали хуже относиться к России
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Прием витамина B12 и фолиевой кислоты может привести к онкологии
Мошенники начали использовать вакцинацию от коронавируса для обмана россиян
В ДТП с «Камазом» в Ингушетии погибли женщина и ребенок
Рубинштейна и Невский продолжают ночные гуляния в локдаун
На Рубинштейна задержали блогера Эрика Давидыча
Глава ВОЗ прогнозирует появление на Земле нового опасного вируса
По всей России начались введенные из-за COVID-19 нерабочие дни
Собчак призналась, что у Богомолова есть свои подходы к воспитанию ее сына