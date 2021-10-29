Прием витамина B12 и фолиевой кислоты может привести к онкологии

Витамин B12 и фолиевая кислота повышают риск развития рака.

Норвежские ученые рассказали, что у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями при приеме этих витаминов немного увеличивался риск развития онкологии и смерти по любым причинам по сравнению с людьми с теми же болезнями, которые не принимали добавки. Об этом сообщает Express.

Так, прием B12 и фолиевой кислоты увеличивает риск развития рака на 21%, смерти от рака – на 38%. Также ученые выяснили, что прием этих добавок увеличивает риск развития рака легких.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что остановить выпадение волос можно решить с помощью двух витаминов. Об этом заявила врач Елена Юцмюц. Она уверена, волосам осенью больше всего нужны витамины, которые могут работать на пользу организму. При этом начинать их прием без рекомендации врача не стоит, так как это может навредить.