ВОЗ предупредила о новом вирусе, который не удастся сдержать

ВОЗ предупредила о новом вирусе, который не удастся сдержать
Коронавирус продолжает распространяться по стране. Фото: pexels.com

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил о возможном появлении нового вируса, который невозможно будет сдержать.

«С биологической точки зрения несомненно то, что когда-то появится другой вирус, который мы просто не будем в состоянии сдержать», — приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, необходимо извлечь уроки из нынешней пандемии, чтобы подготовиться к следующей.

С начала пандемии в России выявлено 8 432 546 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 236 220 летальных исходов, выздоровели 7 302 515 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что некоторые люди с нарушениями иммунитета могут распространять коронавирус даже после двух прививок. По словам телеведущего и доктора Александра Мясникова, им требуется три дозы вакцины.

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