Сломавшийся светофор спровоцировал пробку на перекрестке Ленинского и Героев

Дорожный инцидент случился на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Героев. Фото: vk.com/spb_today

Дорожный инцидент случился на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Героев. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Петербурга сломался светофор, в результате чего образовалась пробка.

Дорожный инцидент случился на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Героев в ночь на 30 октября. В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что столкнулись два легковых автомобиля.

«Вечерняя суета на Проспекте Энгельса напротив Удельной. Домой сегодня явно доедут не все.» сыграет в гостях против «Тампы»», — сообщили в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с двумя авто собрало пробку на Дунайском проспекте.