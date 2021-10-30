Сломавшийся светофор спровоцировал пробку на перекрестке Ленинского и Героев

В Кировском районе Петербурга сломался светофор, в результате чего образовалась пробка.
Дорожный инцидент случился на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Героев в ночь на 30 октября. В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что столкнулись два легковых автомобиля.
«Вечерняя суета на Проспекте Энгельса напротив Удельной. Домой сегодня явно доедут не все.» сыграет в гостях против «Тампы»», — сообщили в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с двумя авто собрало пробку на Дунайском проспекте.