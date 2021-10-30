Город спит: пробки в Петербурге составили один балл

Дороги Петербурга в субботу утром почти свободны от пробок. На улицах города почти нет «красных» участков.

Видимо, жители Северной столицы отсыпаются после рабочей недели. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» на утро, пробки оцениваются в один балл. Ситуация изменится после 10 часов — пробки составят два балла, а после 13 часов — четыре балла.

Сейчас небольшие пробки есть в центре города, на Садовой улице, набережной Обводного канала, 8-9 линии В.О., Среднем проспекте В.О., Большом проспекте П.С., Большой Пушкарской улице.

Кроме того, затор наблюдается на Московском шоссе — там проводят дорожные работы. Затруднено движение на улице Софийской улице, проспекте Большевиков, Заневском проспекте, шоссе Революции, улице Савушкина, проспекте Испытателей и Энгельса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 16 по 25 августа ограничат движение по улице Маршала Говорова.