В Петербурге зафиксировано 3578 новых случаев коронавируса

В Петербурге зафиксировано 3578 новых случаев коронавируса
Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 3578 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно в субботу, 30 октября.

В России за сутки зафиксировано 40 251 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 1 160 летальных исходов. При этом 28 909 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает вторую строчку по суточному приросту в России. На первом – Москва, на третьем — Московская область.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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