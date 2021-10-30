В Ленинградской области почтили память жертв трагедии над Синаем

В Ленинградской области почтили память жертв трагедии над Синаем
К мемориалу «Сад памяти» на Румболовской горе во Всеволожске люди несли цветы и возжигали свечи памяти. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

15 млн рублей выделит администрация Всеволожского района на благоустройство «Сада памяти», где в память о погибших высадил 128 клёнов.

Об этом сообщает пресс-служба губернатор Ленинградской области. Сегодня, 30 октября, жители региона почтили минутой молчания жертв авиакатастрофы над Синайским полуостровом, которая произошла шесть лет назад.

К мемориалу «Сад памяти» на Румболовской горе во Всеволожске люди несли цветы и возжигали свечи памяти. В мероприятии участвовали родные погибших и глава области Александр Дрозденко. Жители региона ежегодно собираются на Румболовской горе, рядом с Дорогой жизни, чтобы вспомнить тех, чей жизненный путь внезапно оборвался.

«Мы тогда приняли решение, и мы его свято чтим, — в канун трагедии собираться у памятника, чтобы почтить память тех, кто не прилетел после отпуска и чью жизнь оборвали подлые террористы», — сказал в своей речи Дрозденко.

Он поблагодарил оргкомитет и отметил, что в регионе многое делается в деле увековечивания памяти.

Отмечается, что памятник был открыт в 2017 году. Авиакатастрофа над Синайским полуостровом в Египте случилась 31 октября 2015 года. В ней погибли 224 человек, из них 48 человек — жители Ленинградской области.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, в этом в третий раз проводится премия «Город действия». 64 команды представили проекты, направленные на улучшение Петербурга без привлечения административного ресурса и многомиллионных вложений.

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