Путин призвал ВОЗ ускорить оценку качества вакцин от COVID

Путин призвал ВОЗ ускорить оценку качества вакцин от COVID
Владимир Путин прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса. Фото: kremlin.ru

Необходимо выработать механизмы оперативного обновления вакцины от COVID-19, поскольку вирус продолжает мутировать. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на саммите G20.

По его словам, недопустимо ущемлять прерогативы ВОЗ. Также Путин подчеркнул, что деятельность ВОЗ заслуживает всемирной поддержки.

Как сообщил ТАСС, российский лидер страны G20 проработать вопрос о взаимном признании национальных сертификатов вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России начались нерабочие дни, объявленные из-за коронавируса.

Напомним, Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой и объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в России в связи с распространением коронавируса.

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